Ураков Прокопий Павлович
Место рожденияКазанцево.Алтайский край
Дата рождения16.07.1926
Дата смерти13.04.2003
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1926
Отец: Ураков Павел Михайлович
Мать: Уракова Мария Алексеевна
Казанцево.Алтайский край
Рождение ребёнка
15.11.1951
Сын: Ураков Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Уракова Анастасия Лукинична
Казанцево.Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Уракова Анастасия Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Казанцево Алтайский край
Смерть
13.04.2003
Трудармейский.Кемеровская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Трудармейский. Кемеровская обл.