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Ураков Прокопий Павлович

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Место рождения

Казанцево.Алтайский край

Дата рождения

16.07.1926

Дата смерти

13.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1926

Отец: Ураков Павел Михайлович

Мать: Уракова Мария Алексеевна

Казанцево.Алтайский край
Рождение ребёнка
15.11.1951

Сын: Ураков Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Уракова Анастасия Лукинична

Казанцево.Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Уракова Анастасия Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уракова Анастасия Лукинична

Казанцево Алтайский край
Смерть
13.04.2003
Трудармейский.Кемеровская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Трудармейский. Кемеровская обл.
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