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Шайхиев Шамиль Марселевич
Шайхиев Шамиль Марселевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.03.2019
Пол
Мужской
Отец
Шайхиев Марсель Марсович
1985 г.р.
Мать
Шайхиева Лейсан Рамилевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2019
Отец:
Шайхиев Марсель Марсович
Мать:
Шайхиева Лейсан Рамилевна
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