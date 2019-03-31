Шайхиев Шамиль Марселевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхиев Шамиль Марселевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.2019

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2019

Отец: Шайхиев Марсель Марсович

Мать: Шайхиева Лейсан Рамилевна

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