Савушкина (Азовцева) Васса Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савушкина (Азовцева) Васса Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азовцев Антон Устинович

Мать: Азовцева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
22.05.1882

Сын: Савушкин Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1888

Сын: Савушкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1890

Сын: Савушкин Самсон Михайлович

Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1893

Сын: Савушкин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1896

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1899

Сын: Савушкин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савушкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савушкин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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