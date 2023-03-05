Савушкина (Азовцева) Васса Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1882
Сын: Савушкин Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1888
Сын: Савушкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1890
Сын: Савушкин Самсон Михайлович
Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1893
Сын: Савушкин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1896
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1899
Сын: Савушкин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савушкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Савушкин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно