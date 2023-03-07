Кондрашкина (Грудева) Светлана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашкина (Грудева) Светлана Валерьевна

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

20.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1974

Отец: Грудев Валерий Алексеевич

Мать: Грудева Екатерина Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
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