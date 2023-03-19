Земцова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земцова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1902

Сын: Епифанов Иван Семенович

Отец ребёнка: Епифанов Семен Ефремович

Рождение ребёнка
17.09.1917

Сын: Епифанов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Епифанов Семен Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифанов Семен Ефремович

Смерть
Неизвестно
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