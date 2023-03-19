Земцова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1902
Отец ребёнка: Епифанов Семен Ефремович
Рождение ребёнка
17.09.1917
Сын: Епифанов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Епифанов Семен Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно