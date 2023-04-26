Сторожев Максим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Сторожев Андрей Иванович
Мать: Ольга Ивановна
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
23.03.1919
Дочь: Романенко Таисья Максимовна
Мать ребёнка: Сторожева Надежда Григорьевна
Харбин, Хэйлунцзян, Китай
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сторожев Леонид Максимович
Мать ребёнка: Сторожева Надежда Григорьевна
Харбин, Хэйлунцзян, Китай
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Нациевская Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Сторожева Надежда Григорьевна
Харбин, Хэйлунцзян, Китай
Рождение ребёнка
30.09.1928
Дочь: Косицина Вера Максимовна
Мать ребёнка: Сторожева Надежда Григорьевна
Харбин, Хэйлунцзян, Китай
Смерть
1966
Похороны
Неизвестно