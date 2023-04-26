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Сторожев Максим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Сторожев Андрей Иванович

Мать: Ольга Ивановна

Бракосочетание
1918

Жена: Сторожева Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
23.03.1919

Дочь: Романенко Таисья Максимовна

Мать ребёнка: Сторожева Надежда Григорьевна

Харбин, Хэйлунцзян, Китай
Рождение ребёнка
1921

Сын: Сторожев Леонид Максимович

Мать ребёнка: Сторожева Надежда Григорьевна

Харбин, Хэйлунцзян, Китай
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Нациевская Ольга Максимовна

Мать ребёнка: Сторожева Надежда Григорьевна

Харбин, Хэйлунцзян, Китай
Рождение ребёнка
30.09.1928

Дочь: Косицина Вера Максимовна

Мать ребёнка: Сторожева Надежда Григорьевна

Харбин, Хэйлунцзян, Китай
Смерть
1966
Похороны
Неизвестно
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