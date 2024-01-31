Пьянова -- Евдокия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1908
Дочь: Пьянова Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Пьянов Семен Касьянович
Рождение ребёнка
05.09.1908
Дочь: Пьянова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Пьянов Семен Касьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно