Пьянова -- Евдокия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова -- Евдокия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1908

Дочь: Пьянова Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Пьянов Семен Касьянович

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.09.1908

Дочь: Пьянова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Пьянов Семен Касьянович

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянов Семен Касьянович

Смерть
Неизвестно
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