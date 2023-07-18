Кутовой Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутовой Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутовой Василий Григорьевич

Мать: Кустовая Анна Ивановна