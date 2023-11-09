Устюгова (Загарская) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгова (Загарская) Зинаида Ивановна

Место рождения

село Лебяжье Уржумского уезда

Дата рождения

1886

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Загарский Иван Андреевич

Мать: Загарская Серафима Стефановна

село Лебяжье Уржумского уезда
Бракосочетание
12.11.1914

Муж: Федоров Николай Александрович

село Лебяжье Уржумского уезда
Рождение ребёнка
28.02.1916

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Федоров Николай Александрович

Елабуга, Республика Татарстан, Россия
Бракосочетание
Около 1924

Муж: Устюгов Василий Петрович

Место жительства
Около 1924
Мари-Турек, Россия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Устюгов Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Устюгов Василий Петрович

Мари-Турек, Россия
Рождение ребёнка
04.11.1928

Дочь: Ганус Луиза Васильевна

Отец ребёнка: Устюгов Василий Петрович

с. Мари-Турек, Мари-Турекского района
Марийская АССР, Мари-Турекский р-н, с. Мари-Турек
Место жительства
С 1969 по 1978
Ли́жма (карел. Ližmi) — cтанция Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги.
Смерть
1978
Петрозаводск Республика Карелия, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Бесовец" г. Петрозаводск
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