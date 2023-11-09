Устюгова (Загарская) Зинаида Ивановна
Место рождениясело Лебяжье Уржумского уезда
Дата рождения1886
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
село Лебяжье Уржумского уезда
Бракосочетание
12.11.1914
село Лебяжье Уржумского уезда
Рождение ребёнка
28.02.1916
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Федоров Николай Александрович
Елабуга, Республика Татарстан, Россия
Бракосочетание
Около 1924
Место жительства
Около 1924
Мари-Турек, Россия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Устюгов Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Устюгов Василий Петрович
Мари-Турек, Россия
Рождение ребёнка
04.11.1928
Дочь: Ганус Луиза Васильевна
Отец ребёнка: Устюгов Василий Петрович
с. Мари-Турек, Мари-Турекского района
Марийская АССР, Мари-Турекский р-н, с. Мари-Турек
Место жительства
С 1969 по 1978
Ли́жма (карел. Ližmi) — cтанция Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги.
Смерть
1978
Петрозаводск Республика Карелия, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Бесовец" г. Петрозаводск