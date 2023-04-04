Сорокин Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 03.06.1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Сорокин Николай Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1852
Жена: Сорокина Домна Семёновна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1852
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Сорокина Домна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Доронина Феодосья Петровна
Мать ребёнка: Сорокина Домна Семёновна
Рождение ребёнка
02.01.1857
Мать ребёнка: Сорокина Домна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Сорокина Домна Семёновна
Рождение ребёнка
10.06.1866
Дочь: Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Сорокина Домна Семёновна
Рождение ребёнка
03.06.1867
Мать ребёнка: Сорокина Домна Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 03.06.1867