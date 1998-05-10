Плужникова (Баранова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлужникова (Баранова) Людмила

Плужникова (Баранова) Людмила

avatar

Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

10.05.1998

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Баранов Иван Петрович

Мать: Баранова Мария Митрофановна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плужников Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плужников Михаил

Смерть
10.05.1998
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close