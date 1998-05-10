Плужникова (Баранова) Людмила
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти10.05.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Баранов Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плужников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плужников Михаил
Смерть
10.05.1998
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно