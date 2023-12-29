Черняк Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняк Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняк Алексей Иванович

Мать ребёнка: Черняк Ульяна Исаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняк Николай Иванович

Мать ребёнка: Черняк Ульяна Исаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болваненко Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Черняк Ульяна Исаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Черняк Ульяна Исаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняк Ульяна Исаковна

Смерть
Неизвестно
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