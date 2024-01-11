Махновский Фома Максимович
Место рожденияУССП, Каменец-Подольская обл., Браславский р-он, д. Белоусовка Адрес семьи: Иркутская обл., г. Зима, Луначарского, 57
Дата рождения1902
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
УССП, Каменец-Подольская обл., Браславский р-он, д. Белоусовка Адрес семьи: Иркутская обл., г. Зима, Луначарского, 57
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1942