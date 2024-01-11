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Махновский Фома Максимович

Место рождения

УССП, Каменец-Подольская обл., Браславский р-он, д. Белоусовка Адрес семьи: Иркутская обл., г. Зима, Луначарского, 57

Дата рождения

1902

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

УССП, Каменец-Подольская обл., Браславский р-он, д. Белоусовка Адрес семьи: Иркутская обл., г. Зима, Луначарского, 57
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махновский Николай Фомич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1942
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