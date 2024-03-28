Шмакова Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: Шмаков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шмаков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шмаков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1931

Дочь: Курова Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шмаков Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно

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