Шмакова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: Шмаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шмаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шмаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1931
Дочь: Курова Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шмаков Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно