Кондратьева Антонина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Антонина Тихоновна

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

28.05.1940

Дата смерти

12.12.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.2014
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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