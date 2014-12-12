Кондратьева Антонина Тихоновна
Место рождения
Дата рождения28.05.1940
Дата смерти12.12.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.2014