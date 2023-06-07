Демидова Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1973
Сын: Демидов Олег Вячеславович
Отец ребёнка: Демидов Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: Демидов Вячеслав Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно