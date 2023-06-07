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Демидова Людмила Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1973

Сын: Демидов Олег Вячеславович

Отец ребёнка: Демидов Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: Демидов Вячеслав Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Вячеслав Алексеевич