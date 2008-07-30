Саламатина (Ломакина) Валентина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1938
Дата смерти30.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1962
Сын: Пермяков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Пермяков Владимир
Рождение ребёнка
03.03.1971
Сын: Саламатин Олег Валерьевич
Отец ребёнка: Саламатин Валерий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.2008