Саламатина (Ломакина) Валентина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатина (Ломакина) Валентина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1938

Дата смерти

30.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1962

Сын: Пермяков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Пермяков Владимир

Рождение ребёнка
03.03.1971

Сын: Саламатин Олег Валерьевич

Отец ребёнка: Саламатин Валерий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатин Валерий Николаевич

Смерть
30.07.2008
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