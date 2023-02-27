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Рогозин Леон Игнатьевич
Рогозин Леон Игнатьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1719
Пол
Мужской
Отец
Рогозин Игнат Григорьевич
1659 г.р.
Мать
Спицына (Рогозина) ? Афанасьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец:
Рогозин Игнат Григорьевич
Мать:
Спицына ? Афанасьевна
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