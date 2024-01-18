(Золотова) Федосья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золотова) Федосья Тимофеевна

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Золотов Тимофей Александрович

Мать: Золотова Домна Васильевна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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