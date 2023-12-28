Мауль Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1976
Дочь: Скерневская Мауль Ирина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.11.1978
Дочь: Богомолова Мауль Ольга Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.05.1984
Сын: Мауль Егор Петрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мауль Пётр Яковлевич