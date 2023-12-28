Мауль Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМауль Нина

Мауль Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрков Леонид Дмитриевич

Мать: Сигильетова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
08.09.1976

Дочь: Скерневская Мауль Ирина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.11.1978

Дочь: Богомолова Мауль Ольга Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.05.1984

Сын: Мауль Егор Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мауль Пётр Яковлевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close