Школьник Давид Моркович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Школьник Эсфирь Давидовна
Мать ребёнка: Школьник Хана Давидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Школьник Хана Давидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Школьник Леонид Давидович
Мать ребёнка: Школьник Хана Давидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Школьник Хана Давидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Школьник Хана Давидовна
Смерть
1946