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Хрусталева Татьяна Андреевна

Место рождения

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Городецкая Любовь Никаноровна

Отец ребёнка: Хрусталев Никанор Федорович

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1846

Муж: Хрусталев Никанор Федорович

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1848 ст.

Дочь: Тодорская Аполлинария Никаноровна

Отец ребёнка: Хрусталев Никанор Федорович

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: Кадниковского уезда Успенской Подольской церкви священника Александра Попова жена, Аполлинария Федорова.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Хрусталев Павлин Никанорович

Отец ребёнка: Хрусталев Никанор Федорович

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1854
Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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