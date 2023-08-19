Хрусталева Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Городецкая Любовь Никаноровна
Отец ребёнка: Хрусталев Никанор Федорович
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
06.11.1848 ст.
Дочь: Тодорская Аполлинария Никаноровна
Отец ребёнка: Хрусталев Никанор Федорович
Восприемник: Кадниковского уезда Успенской Подольской церкви священника Александра Попова жена, Аполлинария Федорова.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Хрусталев Павлин Никанорович
Отец ребёнка: Хрусталев Никанор Федорович
Смерть
1854