Акбатырова Анастасия Юсуповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957
Отец: не указан
Мать: Сафарова Мепа
Рождение ребёнка
01.12.1981
Дочь: Ямалеева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Акбатыров Александр Пайгузович
Рождение ребёнка
16.10.1984
Дочь: Акбатырова Галина Александровна
Отец ребёнка: Акбатыров Александр Пайгузович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акбатыров Александр Пайгузович