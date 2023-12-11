Акбатырова Анастасия Юсуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акбатырова Анастасия Юсуповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1981 г.р.
1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957

Отец: не указан

Мать: Сафарова Мепа

Рождение ребёнка
01.12.1981

Дочь: Ямалеева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Акбатыров Александр Пайгузович

Рождение ребёнка
16.10.1984

Дочь: Акбатырова Галина Александровна

Отец ребёнка: Акбатыров Александр Пайгузович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акбатыров Александр Пайгузович

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