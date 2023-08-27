Синченко Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синченко Сергей Павлович
Мать: Бойчук Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синченко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Синченко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синченко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Синченко Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синченко Галина
Смерть
Неизвестно