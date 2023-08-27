Синченко Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синченко Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синченко Сергей Павлович

Мать: Бойчук Софья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синченко Наталья Александровна

Мать ребёнка: Синченко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синченко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Синченко Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синченко Галина

Смерть
Неизвестно
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