Скопинцева Авдотья Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1699
Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1701
Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1704
Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1707
Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1710
Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1718
Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно