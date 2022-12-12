Скопинцева Авдотья Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопинцева Авдотья Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Скопинцев Филипп Фёдоров

Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Скопинцев Нестер Фёдоров

Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Скопинцев Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Скопинцев Ерофей Фёдоров

Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Скопинцев Трафим Фёдоров

Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Скопинцев Антон Фёдоров

Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Скопинцев Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Григорьев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скопинцев Фёдор Григорьев

Смерть
Неизвестно
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