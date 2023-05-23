Черкесов Г. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркесов Г.

Черкесов Г.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь 1

Мать ребёнка: Черкесова М.Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 3 дочь

Мать ребёнка: Черкесова М.Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь 2

Мать ребёнка: Черкесова М.Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкесова М.Михайловна

Смерть
Неизвестно
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