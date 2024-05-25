Габитова Гайша Халиуллиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габитов Хабибрахман
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габитов Хабибрахман
Смерть
Неизвестно