Габитова Гайша Халиуллиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габитова Гайша Халиуллиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габитов Хабибрахман

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габитов Хабибрахман

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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