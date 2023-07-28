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Чолпан Георгий Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.04.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1864

Отец: Чолпан Николай Левтерович

Мать: Чолпан Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: Варвара Георгиевна

Мать ребёнка: Чолпан Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
30.03.1911

Сын: Чолпан Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Чолпан Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
21.10.1913

Сын: Чолпан Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Чолпан Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Чолпан Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Чолпан Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
26.05.1916

Дочь: Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Чолпан Мария Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чолпан Мария Илларионовна

Смерть
Неизвестно