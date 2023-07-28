Чолпан Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1864
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: Варвара Георгиевна
Мать ребёнка: Чолпан Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
30.03.1911
Сын: Чолпан Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Чолпан Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
21.10.1913
Сын: Чолпан Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Чолпан Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Чолпан Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Чолпан Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
26.05.1916
Дочь: Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Чолпан Мария Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно