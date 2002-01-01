Пономарёв Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.?.2002
Сын: Пономарёв Ярослав
Мать ребёнка: Пономарёва Анна
Рождение ребёнка
30.?.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарёва Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарёва Анна