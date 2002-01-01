Пономарёв Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёв Дмитрий

Пономарёв Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.?.2002

Сын: Пономарёв Ярослав

Мать ребёнка: Пономарёва Анна

Рождение ребёнка
30.?.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарёва Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Анна

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