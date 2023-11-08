Шебалдов Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебалдов Петр Михайлович

Место рождения

Калининская обл., Кувшиновский р-н, п. Ранцево

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Шебалдов (шибалдов) Михаил ?

Мать: Шибалдова Мария ?

Калининская обл., Кувшиновский р-н, п. Ранцево
До этого Калининская обл., Каменский р-н, Васильевский с/с, дер. Ранцево
Военная служба
1941
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шибалдова Александра ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шибалдова Александра ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шибалдова Александра ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шибалдова Александра ?

Смерть
Неизвестно
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