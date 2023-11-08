Шебалдов Петр Михайлович
Место рожденияКалининская обл., Кувшиновский р-н, п. Ранцево
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Шебалдов (шибалдов) Михаил ?
Мать: Шибалдова Мария ?
Калининская обл., Кувшиновский р-н, п. Ранцево
До этого Калининская обл., Каменский р-н, Васильевский с/с, дер. Ранцево
Военная служба
1941
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шибалдова Александра ?
Смерть
Неизвестно