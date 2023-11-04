Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1902

Сын: Илькевич Петр Антонович

Отец ребёнка: Илькевич Антон Петрович

д. Уречье Виленской губ.
1902 г. р., уроженец д. Уречье Виленской губ., белорус, дежурный ст. Дно, арестован 2 октября 1937 г., осужден комиссией НКВД СССР 2 декабря 1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к расстрелу. Реабилитирован 2... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илькевич Антон Петрович

Смерть
Неизвестно
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