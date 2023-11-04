Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1902
Отец ребёнка: Илькевич Антон Петрович
д. Уречье Виленской губ.
1902 г. р., уроженец д. Уречье Виленской губ., белорус, дежурный ст. Дно, арестован 2 октября 1937 г., осужден комиссией НКВД СССР 2 декабря 1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к расстрелу. Реабилитирован 2... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно