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Городецкий Сакердон Никандрович

Место рождения

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

18.11.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1865
Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Причетник Карачевской Николаевской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
17.04.1868 ст.
Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в сан диакона.
Работа или профессия
28.10.1876 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определён к Вологодской Спасовсеградской церкви на место псаломщика.
Работа или профессия
14.04.1880 ст.
Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён к Спасо-Харитоновской Преображенской церкви.
Работа или профессия
19.10.1905 ст.
Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Уволен за штат.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Любовь Никаноровна

Смерть
18.11.1916 ст.
Куркино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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