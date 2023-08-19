Городецкий Сакердон Никандрович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти18.11.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1865
Причетник Карачевской Николаевской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
17.04.1868 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Работа или профессия
28.10.1876 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определён к Вологодской Спасовсеградской церкви на место псаломщика.
Работа или профессия
14.04.1880 ст.
Перемещён к Спасо-Харитоновской Преображенской церкви.
Работа или профессия
19.10.1905 ст.
Уволен за штат.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1916 ст.