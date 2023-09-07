Жук Иван
Место рожденияУкраїна Чернігівська обл.
Дата рождения1888
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Жук (zhuk) Степан
Мать: не указана
Україна Чернігівська обл.
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жук Пелагея
Україна Чернігівська обл., Козелецкий район, сіло Евмінка
Рождение ребёнка
19.05.1927
Дочь: Еременко Анна
Мать ребёнка: Жук Пелагея
Украина Черниговская обл., Козелецкий р-н, с. Евминка
Смерть
1984
Україна Чернігівська обл., Козелецкий район, сіло Евмінка