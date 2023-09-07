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Жук Иван

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Место рождения

Україна Чернігівська обл.

Дата рождения

1888

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1927 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Жук (zhuk) Степан

Мать: не указана

Україна Чернігівська обл.
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жук Пелагея

Україна Чернігівська обл., Козелецкий район, сіло Евмінка
Рождение ребёнка
19.05.1927

Дочь: Еременко Анна

Мать ребёнка: Жук Пелагея

Украина Черниговская обл., Козелецкий р-н, с. Евминка
Смерть
1984
Україна Чернігівська обл., Козелецкий район, сіло Евмінка
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