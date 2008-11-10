Журвлев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журвлев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2008

Отец: не указан

Мать: Ржевцева Екатерина

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