Ларина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1977

Сын: Ларин Виталий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Витальевич

Рождение ребёнка
26.07.1978

Дочь: Ларина Марина Леонидовна

Отец ребёнка: Ларин Леонид Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Леонид Витальевич

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