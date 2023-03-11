Ларина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1977
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Витальевич
Рождение ребёнка
26.07.1978
Дочь: Ларина Марина Леонидовна
Отец ребёнка: Ларин Леонид Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно