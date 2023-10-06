Новосёлова Алла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова Алла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1951

Отец: Новосёлов Василий Павлович

Мать: Новосёлова Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
24.07.1972

Дочь: Комарова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Мухохин Леонид Яковлевич

Рождение ребёнка
23.06.1974

Сын: Мухохин Станислав Леонидович

Отец ребёнка: Мухохин Леонид Яковлевич

Рождение ребёнка
11.06.1985

Сын: Мухохин Александр Леонидович

Отец ребёнка: Мухохин Леонид Яковлевич

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухохин Леонид Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феактистова Людмила

Отец ребёнка: Мухохин Леонид Яковлевич

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