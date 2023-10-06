Новосёлова Алла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1951
Рождение ребёнка
24.07.1972
Дочь: Комарова Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Мухохин Леонид Яковлевич
Рождение ребёнка
23.06.1974
Сын: Мухохин Станислав Леонидович
Отец ребёнка: Мухохин Леонид Яковлевич
Рождение ребёнка
11.06.1985
Сын: Мухохин Александр Леонидович
Отец ребёнка: Мухохин Леонид Яковлевич
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феактистова Людмила
Отец ребёнка: Мухохин Леонид Яковлевич