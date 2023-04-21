(Надымова) Ефросинья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Надымова) Ефросинья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Надымов Михаил Фомин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Дочь: Мария незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Надымов Сосипатр Михайлов (незаконнорожд.)

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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