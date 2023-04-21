(Надымова) Ефросинья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Надымов Михаил Фомин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Дочь: Мария незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Надымов Сосипатр Михайлов (незаконнорожд.)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно