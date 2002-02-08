Миленин Семен Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиленин Семен Борисович

Миленин Семен Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2002

Отец: Миленин Борис Геннадьевич

Мать: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close