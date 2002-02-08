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Миленин Семен Борисович
Миленин Семен Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.2002
Пол
Мужской
Отец
Миленин Борис Геннадьевич
1969 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2002
Отец:
Миленин Борис Геннадьевич
Мать:
?
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