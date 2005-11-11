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Куликова Дарья Алексеевна
Куликова Дарья Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.11.2005
Пол
Женский
Отец
Куликов Алексей Викторович
1977 г.р.
Мать
Куликова Оксана Вячаславовна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2005
Отец:
Куликов Алексей Викторович
Мать:
Куликова Оксана Вячаславовна
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