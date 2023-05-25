Перминов Иван Парфентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Иван Парфентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перминов Парфентий Ефимович

Мать: Лопатина Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
15.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова Зинаида Тимофеевна

Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова Зинаида Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова Зинаида Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Перминова Зинаида Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова Зинаида Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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