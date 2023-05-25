Перминов Иван Парфентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1967
Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Перминова Зинаида Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно