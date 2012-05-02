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Рустамов Равиль Мелибоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1947

Дата смерти

02.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1947

Отец: не указан

Мать: Енилеева Ажар

Рождение ребёнка
24.08.1973

Дочь: Рустамова Зульфия Равильевна

Мать ребёнка: Рустамова Хамида Озодбековна

Рождение ребёнка
29.02.1988

Дочь: Рустамова Рамиля Равильевна

Мать ребёнка: Рустамова Хамида Озодбековна

Смерть
02.05.2012