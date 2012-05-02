Рустамов Равиль Мелибоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1947
Дата смерти02.05.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1947
Отец: не указан
Мать: Енилеева Ажар
Рождение ребёнка
24.08.1973
Дочь: Рустамова Зульфия Равильевна
Мать ребёнка: Рустамова Хамида Озодбековна
Рождение ребёнка
29.02.1988
Дочь: Рустамова Рамиля Равильевна
Мать ребёнка: Рустамова Хамида Озодбековна
Смерть
02.05.2012