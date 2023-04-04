Еремин Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиПосле 10.07.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Еремин Фёдор Степанович
Мать: Еремина Вера Алексеевна
Бракосочетание
13.11.1904
Рождение ребёнка
22.07.1905
Мать ребёнка: Еремина Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
31.05.1906
Сын: Еремин Константин Иванович
Мать ребёнка: Еремина Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
19.04.1907
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Еремина Анастасия Захаровна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 10.07.1911