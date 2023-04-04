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Еремин Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

После 10.07.1911

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Еремин Фёдор Степанович

Мать: Еремина Вера Алексеевна

Бракосочетание
13.11.1904

Жена: Еремина Анастасия Захаровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1905

Сын: Еремин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Еремина Анастасия Захаровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.05.1906

Сын: Еремин Константин Иванович

Мать ребёнка: Еремина Анастасия Захаровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1907

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Еремина Анастасия Захаровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 10.07.1911
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