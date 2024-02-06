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Котков Дмитрий Степанович

Место рождения

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.

Дата рождения

1739

Дата смерти

1777

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Котков Степан Артемьевич

Мать: Коткова Наталья Ивановна

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Рождение ребёнка
1754

Сын: Котков Афонасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Коткова Агафья Крысанфеевна

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Гликерья Дмитриевна

Мать ребёнка: Коткова Агафья Крысанфеевна

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Рождение ребёнка
1762

Сын: Котков Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Коткова Агафья Крысанфеевна

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Агафья Крысанфеевна

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Смерть
1777
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
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