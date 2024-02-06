Котков Дмитрий Степанович
Место рожденияд. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Дата рождения1739
Дата смерти1777
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1739
Отец: Котков Степан Артемьевич
Мать: Коткова Наталья Ивановна
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Рождение ребёнка
1754
Сын: Котков Афонасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Коткова Агафья Крысанфеевна
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Гликерья Дмитриевна
Мать ребёнка: Коткова Агафья Крысанфеевна
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Рождение ребёнка
1762
Сын: Котков Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Коткова Агафья Крысанфеевна
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Бракосочетание
Неизвестно
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Смерть
1777
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.