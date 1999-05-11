Волков Виктор Алексеевич 11.10.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Виктор Алексеевич

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Место рождения

Красное, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.10.1956

Дата смерти

11.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1956

Отец: Волков Алексей

Мать: Волкова (Агеева) Валентина

Красное, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Правильная дата рождения 11 октября 1956 года (запись акта о рождении №36 от 19 октября 1956 года составил Красновский сельсовет Сеченовского района Горьковской области).При выдаче паспорта допустили ... Показать все
Бракосочетание
08.09.1977

Жена: Волкова, Жарова (Сидорова) Ирина Ефимовна

Дом бракосочетания горисполкома г.Горький
Рождение ребёнка
13.02.1980

Дочь: Иванцова (Волкова) Марина

Мать ребёнка: Волкова, Жарова (Сидорова) Ирина Ефимовна

Норвегия
Роддом #7 | Примерно в 18-30Рост 53 смВес 3800
Смерть
11.05.1999
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Упал на улице, стукнулся головой, потерял сознание. Долго пролежал на улице без сознания. В итоге умер от переохлаждения. Погода тогда стояла холодная.

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