Волков Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1956
Дата смерти11.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1956
Отец: Волков Алексей
Правильная дата рождения 11 октября 1956 года (запись акта о рождении №36 от 19 октября 1956 года составил Красновский сельсовет Сеченовского района Горьковской области).При выдаче паспорта допустили ... Показать все
Бракосочетание
08.09.1977
Дом бракосочетания горисполкома г.Горький
Рождение ребёнка
13.02.1980
Дочь: Иванцова (Волкова) Марина
Мать ребёнка: Волкова, Жарова (Сидорова) Ирина Ефимовна
Норвегия
Роддом #7 | Примерно в 18-30Рост 53 смВес 3800
Смерть
11.05.1999
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Упал на улице, стукнулся головой, потерял сознание. Долго пролежал на улице без сознания. В итоге умер от переохлаждения. Погода тогда стояла холодная.