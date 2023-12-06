Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1891

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1891

Отец: Стефанов Гавриил

Мать: Андреева Дарья

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