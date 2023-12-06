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Марфа Гавриловна
Марфа Гавриловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.1891
Пол
Женский
Отец
Стефанов Гавриил
1862 г.р.
Мать
Андреева Дарья (Акилина)
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1891
Отец:
Стефанов Гавриил
Мать:
Андреева Дарья
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