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Павлов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1907

Дата смерти

?.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1907

Отец: Павлов Иван

Мать: Павлова Елена

Павлов Иван старше Павлова Владимира
Рождение ребёнка
1935

Сын: Павлов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Лондоренко Анна Никитична

Рождение ребёнка
11.08.1937

Дочь: Павлова Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Лондоренко Анна Никитична

Рождение ребёнка
22.02.1939

Дочь: Павлова Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Лондоренко Анна Никитична

Рождение ребёнка
06.11.1946

Дочь: Уракина Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Лондоренко Анна Никитична

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лондоренко Анна Никитична

Смерть
?.07.1986
или 1987
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