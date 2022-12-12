Павлов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1907
Дата смерти?.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1907
Отец: Павлов Иван
Мать: Павлова Елена
Павлов Иван старше Павлова Владимира
Рождение ребёнка
1935
Сын: Павлов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Лондоренко Анна Никитична
Рождение ребёнка
11.08.1937
Дочь: Павлова Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Лондоренко Анна Никитична
Рождение ребёнка
22.02.1939
Дочь: Павлова Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Лондоренко Анна Никитична
Рождение ребёнка
06.11.1946
Дочь: Уракина Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Лондоренко Анна Никитична
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1986
или 1987