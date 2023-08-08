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Антаранян Шаганэ Вартановна
Антаранян Шаганэ Вартановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.06.1990
Пол
Женский
Отец
Антаранян Вартан Вагрикович
1965 г.р.
Мать
Антаранян (Мацилецкая) Ольга Николаевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1990
Отец:
Антаранян Вартан Вагрикович
Мать:
Антаранян Ольга Николаевна
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