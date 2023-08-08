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Антаранян Шаганэ Вартановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1990

Отец: Антаранян Вартан Вагрикович

Мать: Антаранян Ольга Николаевна