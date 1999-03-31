Черкасова (Мирошниченко) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1952
Сын: Черкасов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Черкасов Василий Максимович
Украина, Луганская обл., Лутугинский р-н, с. Круглик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарикова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Черкасов Василий Максимович
Луганская НР, Лутугинский р-н, с. Круглик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасов Василий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно