Черкасова (Мирошниченко) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова (Мирошниченко) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1952

Сын: Черкасов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Черкасов Василий Максимович

Украина, Луганская обл., Лутугинский р-н, с. Круглик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарикова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Черкасов Василий Максимович

Луганская НР, Лутугинский р-н, с. Круглик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасов Василий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Василий Максимович

Смерть
Неизвестно
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