Кобзев Андрей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Кобзев Семен Дмитриев
Мать: Кобзева ?
Рождение ребёнка
1856 ст.
Мать ребёнка: Кобзева Аксинья Николаева
Рождение ребёнка
08.06.1858 ст.
Сын: Кобзев Федот Андреев
Мать ребёнка: Кобзева Аксинья Николаева
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно