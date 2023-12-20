Кобзев Андрей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Андрей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Кобзев Семен Дмитриев

Мать: Кобзева ?

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Кобзев Степан Андреев

Мать ребёнка: Кобзева Аксинья Николаева

Рождение ребёнка
08.06.1858 ст.

Сын: Кобзев Федот Андреев

Мать ребёнка: Кобзева Аксинья Николаева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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