Бучнева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бучнев Иван Федороаич
Мать: Бучнева Раиса Устимовна
Рождение ребёнка
03.04.1986
Сын: Абрамов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Капустин Сергей Витальевич
Рождение ребёнка
24.11.1989
Сын: Капустин Станислав Сергеевич
Отец ребёнка: Капустин Сергей Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно