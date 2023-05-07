Бучнева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бучнев Иван Федороаич

Мать: Бучнева Раиса Устимовна

Рождение ребёнка
03.04.1986

Сын: Абрамов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Капустин Сергей Витальевич

Рождение ребёнка
24.11.1989

Сын: Капустин Станислав Сергеевич

Отец ребёнка: Капустин Сергей Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Сергей Витальевич

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